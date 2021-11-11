恒大恐陷債務違約！DMSA正準備對恒大提破產申請

根據DMSA發出的新聞稿，恒大自9月起拖欠支付兩筆債券的利息，而30日的寬限期在10月份結束，期間市場被恒大已支付利息的傳聞所誤導，而實際上恒大並沒有支付利息。

DMSA直言，公司10月份時已經確認恒大違約，並警告稱恒大作為全球負債最高的企業之一，其破產恐將引發「大規模重置」，甚至使最終全球金融體系崩潰。

DMSA高級分析師Marco Metzler表示，雖然市場可能對恒大危機掉以輕心，但聯儲局周二在金融穩定性報告中明確指出，恒大倒閉可能對全球金融體系造成危險。

該公司指出，DMSA投資了恒大的債券已經在周三過了30日寬限期，就該筆債券而言，恒大合共需向債權人支付約1.48億美元的利息。然而，DMSA指出，公司並未收到任何來自恒大的利息，因此恒大已經觸發違約。

Metzler指出，恒大所有23筆未償債券都有交叉違約條款，而這意味着如果該些債券中的一個違約，所有23筆未償債券將自動處於「違約」狀態。他續說，但這並不會自動導致恒大集團破產，而要確定破產，債權人必須向法院提交破產申請。

他指出，公司已正與其他恒大的債券投資者進行了談判，指「一旦法院啟動破產程序，恒大也將正式破產，這只是幾天的問題。」