美股道指收跌240點　納指挫1.6%

美國通脹預期升溫，引發聯儲局可能提早加息的憂慮，美國股市周三(10日)急挫。道指收報36,079點，跌240點或0.66%；標指收報4,646點，跌38點或0.82%；納指收報15,622點，跌263點或1.66%。

最新數據顯示，美國10月消費物價指數(CPI)按年升6.2%，並高於預期的5.9%，為自1990年11月以來的最大升幅；按月升0.9%，亦高於預期的0.6%。扣除食品和能源的核心CPI按年漲4.6%，按月升0.6%，亦分別高於預期的4.3%和0.4%。

同時，美國上周首次申領失業救濟人數減4,000人，至26.7萬人，再創疫後新低，惟遜預期，前周止持續申領人數增5.9萬人，至216萬人。

由於數據反映通脹升溫，美國債息急飆，10年期美國國債孳息率周三升逾12個基點，至1.575厘。

美國財長耶倫重申，料通脹將會在明年前完結，並重返約2%的目標通脹水平。她認為，當疫情完結，將會有更多人重投勞動市場，消費者需求亦會重返正常情況，現時面對的薪金及商品價格壓力將會得到釋放。若情況有變，聯儲局將會在必要時出手，不會容許1970年代的通脹重演。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計，聯儲局明年將有兩次加息，但強調這個預測是基於目前的經濟狀況而定，若明上半年的經濟狀況轉變，觀點或會隨之而變。布拉德在聯儲局中屬鷹派，明年將輪換至他得到聯儲局投票權。

個股方面，連鎖快餐店Wendy's截至10月3日止第三季收入按年上升3.98%至4.7億美元；純利按年上升18.66%至4,117.1萬美元；經營溢利按年倒退1.41%%至8,019.5萬美元；美國的同店銷售增長2.1%，增長按年放緩，同時低過預期的4.4%。該企股價全日跌7.12%，收報21.4美元。

外賣平台DoorDash宣布以81億美元收購芬蘭同業Wolt，其股價升急升11.58%，收報214.24美元。