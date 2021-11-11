鄧建初：新股熱隨風消逝　等待時機再出擊

近期地產市場一手樓盤熱賣，二手市場相對淡靜。新樓盤背後有財雄勢大的發展商傾力宣傳，加上優惠條款吸引，例如只要付5%首期做建築期，年半樓花期後才做按揭，又提供了基本裝修及設備齊全的家用電器，入伙後樓宇一兩年內結構有問題，發展商也會跟進。

反觀二手樓入場條件苛刻得多，除非是首置，否則買家基本上要付幾成首期才可買入心儀的樓盤。另外，要花費龐大裝修費及購買家用電器等支出，對於工作非常忙碌的港人來說，也是一種精神壓力。因此，造成一手樓盤售價及成交量遠高於二手樓盤。

新股市場，亦和一手樓盤有雷同之處。具實力之新股，多有名氣響噹噹的保薦人及包銷商壓陣，標榜強大基石投資者，只要市場受落，具備前景概念或基本因素良好之企業，在鋪天蓋地的宣傳攻勢下，容易獲得超額認購，動輒數百倍，甚至逾千倍也大有股在。僧多粥少，加上有「安全港」護航，於比較少人參與的暗盤市場掃高，翌日會吸引向隅股民爭相入市。

縱使恒生指數當日下跌，亦可逆大市而瘋狂上升，讓中籤之股民及適時上車者獲得可觀利潤。就算業績虧損的B仔股票，因初期定價不太進取，掛牌後仍大升特升，上演了一幕幕「鬥傻理論」的音樂椅遊戲。

由於去年不少新股上市升幅凌厲，甚至以倍數計，吸引大批以往沒有玩新股的散戶入場。包銷商眼見需求強勁，於是將準上市企業加大估值，更定價在上限。股價變得昂貴，上升水位有限，甚至一上市就潛水，中籤者難以套利，大損手者比比皆是。近兩月散戶已對新股興味索然，不屑一顧。

炒新股有一「黃金定律」，就是上市價作為分水嶺。不過上市後一段長時間，此定律成效大打折扣。部分上市公司不想股價太過低殘，故此「安全港」的效應仍然存在，上市後潛水的新股，仍有浮上招股價之上的機會。尤其正式掛牌當日，低位開出後，通常再殺價一輪，原因是借大孖展之股民要止蝕。急沽後往往見底回升，甚至升破招股價，故如抽中坐艇之股民，可等待重返招股價之上才沽。

當然，如有名牌保薦人坐鎮，加上背後有知名的基石投資者參與才可用上該招。基於抽新股模式已變，還是等待稍後時間，有一隻明星新股上升很多時才再考慮重新參與。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)