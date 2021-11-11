微創醫療附屬公司獲投資者入股逾1.5億美元

目標公司主要從事神經血管疾病(包括出血性卒中、腦動脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫療器械的研發、製造及商業化。於該等交易完成及轉換可換股債券後，公司於目標公司的持股由69.8947%降至54.6387%，而該等投資者合共持股8.5709%。

該6名投資者包括中金公司( 03908 )、HHF Capital、BVF III(BVI) Holding L.P.、Biolink Healthcare Investment Limited、Star Wave Ventures Limited 及Always Enterprises Limited。