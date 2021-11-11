微創醫療附屬公司獲投資者入股逾1.5億美元
2021年11月11日 07:16
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微創醫療(00853)公布，獲6名投資者同意合共認購203.25萬股Microport NeuroTech Limited(目標公司)新發行的A輪優先股，總代價約3,126萬美元。另外，公司同意向該等投資者轉讓目標公司772.04萬股普通股，代價約1.19億美元。交易完成後，目標公司所轉讓普通股將重新分類及重新指定為A輪優先股，投資後估值將達約17.5億美元。
目標公司主要從事神經血管疾病(包括出血性卒中、腦動脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫療器械的研發、製造及商業化。於該等交易完成及轉換可換股債券後，公司於目標公司的持股由69.8947%降至54.6387%，而該等投資者合共持股8.5709%。
該6名投資者包括中金公司(03908)、HHF Capital、BVF III(BVI) Holding L.P.、Biolink Healthcare Investment Limited、Star Wave Ventures Limited 及Always Enterprises Limited。