陳蓓敏：內房板塊嚴重超賣　隨時大反彈？

世界銀行官員指出，來年全球經濟復甦放緩，預計發展國家在明年底才見回復疫前表現，顯示未來全球經濟仍具風險。美國未來半年加息機會，仍只會停在嘴邊作口號式指導。外媒報道，中美元首最快下周舉行視像會議，但未獲雙方官方確認。觀乎近期美方取態，以軍機專送國會議員訪問台灣，疑以用擦邊球式試探中國反應，政治意圖明顯。無論中、美領導層視像會議可否舉行，美方巳控制為其經濟和政治打氣站台的目的。有利華爾街投資氣氛。

中國公布十月生產出廠價格(PPI)為13.5%，較9月擴大2.8%，按月計升2.5%，較9月多增1.3%。主因國際輸入和國內供應偏緊影響。10月內地居民消費價格(CPI)按年升1.5%，比上月高0.8%，市場擔心通脹壓力。隨着第四季內房債風波和疫情影響，經濟表現難有憧憬，整體仍在可控預期。昨日國內上證和深證指數由早段跌1.3%，收窄至跌0.4%收局。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)