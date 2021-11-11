道指跌240點　金價創5個月高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.890；港匯見7.7913；離岸人民幣(CNH)報6.4005；美元兌日圓處113.88；歐元企1.1486，英鎊報1.3411。金價處1,848.74美元。油價稍為回穩，布油報82.72美元，紐油處81.55美元。比特幣跌3%，至6.47萬美元水平。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指周三(10日)收報36,079點，跌240點或0.66%；標指收報4,646點，跌38點或0.82%；納指收報15,622點，跌263點或1.66%。

●美國10月消費物價指數(CPI)按年升6.2%，高過預期的5.9%，為自1990年11月以來最大升幅；按月亦升0.9%，同樣高過預期的0.6%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少4,000人，至26.7萬人，再創疫後新低，惟遜預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,883點，跌112點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報24,826點，跌191點，低水170點，成交19,279張。

●德國數據服務機構DMSA指，該公司投資了恒大債券，直至周三最後寬限期前，仍未收到任何利息。因此，公司正準備針對恒大提出破產申請，並呼籲所有債券投資者加入。

●美國電商巨頭亞馬遜及福特汽車有份投資的電動車初創企業Rivian招股定價將設於78美元，其於周三在美國掛牌上市，收報100.73美元，較招股定價高29.14%，總市值859億美元。

●美國人造肉公司Beyond Meat預期，第四季淨收入介乎8,500萬至1.1億美元，大幅低於市場預期的1.31億美元。股價周三盤後急跌18.51%，報76.99美元。

●紐約12月期油收報每桶81.34美元，跌2.81美元或3.34%；布蘭特1月期油收報每桶82.64美元，跌2.14美元或2.52%。

●紐約12月期金收報每安士1,848.3美元，升1%，創6月份以來收市新高。

●外媒報道，社交媒體Twitter正創建一個新團隊，其將致力於發展加密、區塊鏈和其他去中心化技術。

●英國富時100指數收報7,340點，升66點或0.91%；法國CAC指數收報7,045點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報16,067點，升27點或0.17%。

●永利澳門連蝕7季，累積虧損逾108億元。