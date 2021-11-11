李秀恒：華GDP「破五」無損大局

國家統計局早前公布內地第三季度經濟數據，國內生產總值(GDP)錄得29萬億元(人民幣‧下同)，按年增長4.9%，除低於市場預期的5.5%外，與今年第一、第二季度按年增長18.3%及7.9%相比，似乎增速放緩情況頗嚴重。

然而，若從宏觀和經濟長期可持續發展的角度來看，內地第3季GDP「破五」僅屬短暫波動，不僅沒有觸及中央全年「保六」(6%以上經濟增長)的底線，拉動經濟的3大動力(投資、消費和出口)穩中有進趨勢亦沒有改變，預料內地仍會成為引領全球經濟疫後復甦的主要動力。

談及宏觀經濟，不能只拘泥一個季度經濟數據的得失，而是要綜觀全局才能看清經濟發展的「形」和「勢」。首先，今年內地第一、二季度經濟的高增長造成了較大的基數效應，也一早預示了今年內地經濟走勢很大機會出現「先高後低」的格局，而第三季經濟數據放緩，正正符合了預期的經濟走勢。

其次，短期性自然因素也對第三季經濟帶來了一些衝擊，包括河南、山西和江浙滬等產業鏈密集的省份，都於下半年出現水災和颱風等自然災害，經濟活動難免受影響。同時間，為了消除市場內的不穩定因素和泡沫，以及治理部分行業內的亂象，中央於第三季前後加大了對金融、房地產及科網等企業的調控和監管力度。以上幾項原因疊加，導致了內地第三季經濟增速放緩。

應當看出，在面對經濟下行壓力之時，中央仍保持「求穩」和不搞「大水漫灌」的經濟策略。一方面沒有如歐美等國家飲鴆止渴般大肆印鈔救市；另方面採取監管和調控策略，減少地方經濟對房地產和債務的依賴，對外釋放出「不再走粗放型增長的老路，邁向重視高質量、可持續穩定發展」的政策信號。

事實上，近日最新出爐的前3季度內地31省份GDP數據顯示，共有15個省份GDP總量超過2萬億元，其中多個省份的出口和投資總額都出現穩中向上的趨勢，加上各個省市繼續推動刺激消費政策，釋放「內循環經濟」的消費力，使內地經濟的韌性和活力持續。

國際貨幣基金組織(IMF)最新的經濟報告預測，今年內地GDP將增長8%，領先全球經濟增長的平均值外，亦高於中央定下的「保六」目標。由此可見，縱使第三季GDP「破五」，內地經濟穩中向好的態勢沒有改變，而在中央支持經濟由「重量」向「重質」轉型的大背景下，未來內地經濟的穩定性和可持續發展性亦會隨之增強。

香港經貿商會會長 李秀恒