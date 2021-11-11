彭偉新：港股似已見短期底　有咩股可博反彈？

港股周二走勢非常波動，高低位相差超過500點，令到恒指一度跌穿8月低位24,581點，不過，未有失守保歷加通道的底部，帶動指數成功由低位反彈，而且更見到午後資金持續流入，帶動恒指、國指及科技指數均持續錄得資金流入，支持升勢一直維持至收市，最後，三個指數所錄得的資金流分別達到49億、52億及36億港元。

以技術走勢來說，恒指周二在跌至保歷加通道的底部支持未有失守，而且時的RSI亦未有失守30水平，因此，或反映出恒指今次回吐至24,500點水平下，港股或先行見到技術支持，尤其是今次恒指由保歷加通道頂部26,200點水平回調，並在失守保歷加通道中軸，更在周三跌至保歷加通道底部下，RSI仍然未有失守30而進入超賣區，因此，似乎整體下跌壓力未足以推動指數作進一步的下跌，恒指或有望在昨日見24,481點低位後，會迎來一短期的反彈，特別是港股周三反彈下，以中資科技股、內房股及物管股的反彈力度最大，而且更有強勁的資金流入相關的板塊，成為支持港股可能短期見底的主要支持。

華潤置地股價由低位逐步反彈，按之前跌幅的61.8%作出反彈，升上34.95港元後回落，近日股價在跌至28.2港元再度見底，預期股價可以重新反彈上之高位，重新上望阻力位35港元，至於股價跌穿近日低位28.2元的話，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)