馬斯克周內累沽近400億元Tesla股票

外電報道，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克之前在社交平台上就出售其10%(即1,705萬股)Tesla股份進行投票，過半網民支持出售。

根據他提交的文件顯示，他於11月8日賣出了934,091股，以每股6.24美元行使了期權，「出售普通股只是為了滿足報告人行使股票期權購買2,154,572股的預扣稅義務」。馬斯克以6.24美元買入該些股票，然後以1,135.05至1,196.24美元出售，為他自2016年以來首次出售股票。

就相關交易，他必須為行權獲得的收益支付所得稅。據聯邦稅加上加州州稅的總稅率將達54.1%，是次馬斯克行權需繳納稅金13.5億美元，而通過沽出約93.4萬股Tesla股票僅能獲得約10億美元。

另據美國證交會文件所顯示，馬斯克本周累計出售逾450萬股Tesla股票，估值約50億美元(約390億港元)，包括周一(8日)出售約10億美元的Tesla股票，為9月14日計劃出售的一部分；周二及周三(9日及10日)累計出售約359萬股，估值40億美元。

若按照馬斯克承諾出售其持有10%的Tesla股票，他仍需要出售至少1,250萬股。

特斯拉股價周三收報1,067.95美元。