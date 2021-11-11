港股收升251點　內房股連日反彈　騰訊回吐1%

港股反覆向上，收市企穩兩萬五關。恒生指數早段跟隨美股跌過百點後好淡角力，午後重拾升勢，收市報25,247點，升251點或1.01%。國企指數重上9,000點，收報9,048點，升137點或1.54%；科技指數收報6,464點，升114點或1.8%。主板全日成交1,363億港元，港股通淨賣出28.3億元。

大型科網股午後發力推高大市，瑞聲科技績後有買盤，收市飆近6%。阿里巴巴及京東集團先跌後升，收市漲1.2%及1.7%；小米集團倒升2.2%；美團升1.8%；嗶哩嗶哩升4%；快手飆6.9%。騰訊業績遜預期，股價一度回吐3.4%，收市跌幅收窄至1.2%。

金融股合力撐市，中國平安連升4日，收報58.85元，升3.8%。招商銀行飆4%；友邦保險由一年低位反彈0.5%；滙豐控股升0.3%；建設銀行及工商銀行升0.7%及0.9%。

憧憬內地放寬內房融資政策，內房股連日反彈。華潤置地收市漲5.5%；碧桂園升5.4%；中國海外及龍湖集團齊升5%。此外，傳中國恒大已付到期債券利息，股價飆6.7%。合景泰富升8.9%；融創中國升8.4%；萬科升6.7%；世茂集團升6.1%；富力地產升4%。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場擔心內房債務危機繼續發酵，拖累宏觀經濟，加上CPI、PPI高企，令央行可操作的手段受限，港股近期反覆向下。不過，內房融資似見鬆綁，市場反應正面，而企業第三季業績雖不算理想，但股價已有一定調整，沽壓未算太大，只要釋放更多正面政策，大市有望出現似樣的反彈。技術上，恒指短線在24,500點有不俗支持，反彈目標可睇25,500點，甚至26,000點水平。