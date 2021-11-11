滬綜指升40點　內房股受捧　兩市成交逾1.1萬億人幣

內地股市先跌後升，滬綜指重上3,500點，曾高見3,534點，全日收升40點或1.15%，報3,532點，成交4,648.04億元人民幣(下同)；深成指亦升183點或1.27%，報14,699點，成交6,583.7億元；創業板指數則升33點或0.99%，報3,433點，收復3,400點關，成交2,970.96億元。

滬深兩市成交額連續第15個交易日破萬億，並增至逾11,231億元。外資透過滬股通及深股通淨買入86.1億元，結束連續4日淨賣出。

板塊方面，水泥股領飆4.3%，金融股抽升3%，地產股漲超過2%；而船舶製造股跌0.2%，石油股跌0.5%，電力股領跌近1%。

內房股受捧，金地集團升停板，萬科飆9.5%，華夏幸福及綠地控股抽高逾5%至6%。傳中國恒大已支付寬限期到期債息，海外債務尚未出現過任何違約。

個股方面，蘇寧易購升逾1%。截至今午12時，其「雙11」半日消費數據，到店體驗人次按年升122%，家電套購銷售按年增46%。至於在全國範圍內，其包括北京大區聯想橋店和慈雲寺店在內的多家線下門店，於上午10點銷售額已突破1,000萬元，到中午北京大區銷售額更突破億元。

寧德時代升逾1%，該公司成立屏南潤能新材料科技公司，註冊資本2億元，經營範圍有電子專用材料研發、電子元器件與機電組件設備製造、電子元器件零售、電子專用材料銷售等。

創業板新股力諾特玻首日上市，收漲108%，報27.12元。

元宇宙概念股個別發展，新開普跌逾2%，易尚展示跌5%，華立科技及天下秀分別升2%及4%。