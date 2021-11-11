【高盛推介】北水資金流入騰訊　長期可留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周三(10日)升約4.2%及在收市後公布業績，今(11日)早則回軟，早段低見467元後跌幅收窄，最新報469元，跌約3%。

截至今年9月底止，騰訊第3季純利達395.1億元人民幣，按年升2.5%，勝市場預期。同期收入達1,243.68億元人民幣，按年升13.5%。至於首3季純利則達1,298.64億元人民幣，按年升29.2%。同期收入達4,159.3億元人民幣，按年升19.4%。有券商指出，對騰訊長遠前景正面，料短期股價呈區間上落。該行給予「買入」評級，目標價586元。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁高積極部署淡倉，錄得約4,800萬元資金流入，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約2,170萬元，而昨日流入熊證的資金則有約2,620萬元，並集中在510至530元收回區域的產品。

好倉方面，則見昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至貼牛產品。

觀察港股通資金流向，則見昨日北水轉向買入騰訊，錄得約5億元資金淨買入。

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