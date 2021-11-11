【高盛推介】北水資金流入騰訊 長期可留意貼價購證
2021年11月11日 10:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周三(10日)升約4.2%及在收市後公布業績，今(11日)早則回軟，早段低見467元後跌幅收窄，最新報469元，跌約3%。
截至今年9月底止，騰訊第3季純利達395.1億元人民幣，按年升2.5%，勝市場預期。同期收入達1,243.68億元人民幣，按年升13.5%。至於首3季純利則達1,298.64億元人民幣，按年升29.2%。同期收入達4,159.3億元人民幣，按年升19.4%。有券商指出，對騰訊長遠前景正面，料短期股價呈區間上落。該行給予「買入」評級，目標價586元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁高積極部署淡倉，錄得約4,800萬元資金流入，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約2,170萬元，而昨日流入熊證的資金則有約2,620萬元，並集中在510至530元收回區域的產品。
好倉方面，則見昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至貼牛產品。
觀察港股通資金流向，則見昨日北水轉向買入騰訊，錄得約5億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊購(25582)。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購(23013)。長期選擇可留意貼價騰訊購(17244)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(60817)，與現價有約35元收回距離。
騰訊購(25582)，行使價550元，2022年01月26日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿、低面值。
騰訊購(23013)，行使價525.5元，2022年01月19日到期，實際槓桿11.0倍，貼價、高槓桿。
騰訊購(17244)，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.4倍，長期、貼價。
騰訊牛(60817)，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，高槓桿近牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(26309)。價外選擇可留意屬行使價380至470元間產品中，槓桿最高之一的騰訊沽(24338)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(67169)，與現價有約25元收回距離。
騰訊沽(26309)，行使價437.8元，2022年01月21日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。
騰訊沽(24338)，行使價400.2元，2022年01月25日到期，實際槓桿10.5倍，價外、行使價380至470元間產品中，槓桿最高之一。
騰訊熊(67169)，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率16.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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