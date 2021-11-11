避為則吉！傳瑞信及瑞銀不再接受內房債作融資抵押品

恒大債務危機近期波及至整個內地房地產行業。外電引述知情人士指出，瑞信及瑞銀的私人銀行已不再接受多家中國開發商美元債，作為融資保證金貸款的抵押品。

據報，瑞信之前通常會為多元投資組合的這類證券提供50%至60%左右的槓桿。當私人銀行將貸款價值削減至零時，客戶通常必須補充現金或是其他抵押品，否則他們用作抵押的證券通常會被斬倉。

向投資者提供債券定價服務的BondEvalue創辦人Rahul Banerjee表示，這是一場危機，私人財富銀行客戶估計約佔中國高收益美元債券需求的20%，這些客戶已發生「數十億美元以上損失」。報道指出，中國以銷售額計算的十大開發商合共欠債1.65萬億美元(約12.87萬億港元)。