【瑞通推介】港股於兩萬五關上落　投資者續看好後市走勢

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月通脹高於預期，引發聯儲局可能提早加息的憂慮，道指周三(10日)收報36,079點，跌240點或0.7%。恒指低見24,481點後急彈，全日收升183點或0.7%，報24,996點；今(11日)早跌逾100點，一度跌至24,800點水平，其後持

續於25,000點關口附近徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾3,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,100萬元，反映投資者繼續看好港股後市走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

騰訊公布，以非國際財務報告準則計，第3季盈利317.51億元人民幣，按年跌1.71%；收入1,423.68億元人民幣，按年增長13.49%。管理層指出，各國政府針對科技行業的監管愈來愈嚴謹，將會成為新常態，但當科網企業逐步適應監管措施，即使將來再有規管政策出台，對行業的影響亦會愈來愈小。有券商維持騰訊買入評級，但下調其目標價。騰訊昨收升4.2%於483.6元，一舉收復10天和50天線，今早則回吐逾3%，回落至470元以下。昨有逾4.9億元北水淨買入騰訊，是淨流入最多港股。輪證資金流方面，超過9,700萬元淨流出其好倉，淡倉則有近4,800萬元淨流入。

友邦保險上日跌穿52周低位，低見81.2元，跌幅5.1%，收市維持3.6%的跌幅，報82.55元，成交額較前日大增逾一倍，多條平均線趨勢向下。友邦將於明日(12日)公布第3季季績摘要，有券商預計友邦上季新業務價值較上半年增長放慢，下調今後3年新業務價值增長預測以及目標價。另有傳中港可能在明年1月有限度通關。友邦今早曾反彈逾1%，升至83.5元遇阻，及後偏軟。上日有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾470萬元淨流出。

據報，台灣半導體企業聯發科擬對手機晶片報價調升最多15%。另外，台積電等超過70家半導體企業已向美國商務部提交半導體供應鏈相關信息。中芯國際昨觸及24.1元的2個月高位後回落，午後再逐步收復失地，收市企24元，升0.4%，此亦是250天移動平均線的位置。中芯今日公布業績，績前好淡角力，一度高見24.3元，其後倒跌。昨有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

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