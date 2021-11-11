金管局余偉文：內地面臨史上最嚴峻人口老化問題

香港金融管理局總裁余偉文出席內地經濟國際研討會時表示，內地或正面臨歷史上速度最快及規模最大的老齡化浪潮。他引述全國人口普查數據指出，去年內地65歲以上的老齡人口達1.9億，佔總人口13.5%，接近聯合國認為的14%老齡化社會門檻。

他表示，因醫療技術進步及生活水平提高，人們平均壽命愈來愈長，加上生育率普遍下降，令不少經濟體面臨嚴峻的人口老化問題，內地也不例外。他引述數據指，內地生育率達1.3%，低於1.5%國際認可警戒線。根據官方公布今年上半年新生人口統計，內地13個省份出生人口總數按年下降17.2%。有人口專家預計，內地總人口今年或出現負增長。

人口老化對經濟和金融市場帶來深遠影響，他指，包括潛在經濟增長速度放緩、繼續創新的能力下降、收入分配惡化，以及投資需求逐漸減少等。

他又稱，儘管內地經濟改善，綜合國力以及人們生活水平亦得到提升，惟經濟發展不平衡的問題仍然十分突出，例如科技和產業快速發展，在推動經濟發展的同時也對就業和收入分配帶來結構性影響，導致貧富差距逐漸擴大。