騰訊業績遜色　大行降目標價　野村睇586元

野村指出，騰訊第三季收入低市場原預期2%、非國際財務報告準則純利低市場原預期3%，主要受到廣告業務影響，而騰訊管理層亦對廣告業務前景審慎，估計監管及宏觀經濟放慢對旗下廣告業務的影響會在未來數季持續。該行下調騰訊目標價，由原來621元降至586元，重申「買入」評級，並指會留意內地對互聯網行業監管何時才會穩定，令市場情緒改善。

瑞銀同樣認為，廣告業務疲弱，令騰訊第三季收入及經調整息稅前利潤低預期2%，主要是因部分最近受監管影響的行業是重要的廣告客戶。但該行相信，內地手遊低谷已過，相信騰訊能在2023年後實現約20%的盈利年複合增長率。該行維持騰訊「買入」評級，目標價由630元下調至600元，同時上調騰訊今年度每股盈利預測2%，2022至2023年度則各下調4%。

此外，摩通亦下調騰訊目標價至618元，評級「增持」。

騰訊周二(10日)公布業績，截至9月底止季度撇除若干非現金項目及併購交易等影響、反映核心業務業績的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利，按年倒退1.7%至317.51億元人民幣，為公司2011年披露該數據以來首次錄得跌幅，按季倒退6.72%也是有紀錄最傷。