許繹彬：趁年尾汽車促銷旺季　可留意呢隻車股...

板塊方面，近日強勢的汽車、風電及光能股成沽盤的主要對象，跌幅較為顯著；而近日持續不振的內房股，下午市場突然傳出內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標及據內媒報道，中國銀行間市場交易商協於本月9日舉行座談會，市場認為座談會召開意味房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動。消息一出，內房股突然出現技術性急彈，升幅亦優於大市，連帶一系列相關的物管股也「水漲船高」。

許認為，內房在下半年一直受到債務危機所困擾，股價屢創新低，市場傳出一系列救市方案，但一直只是「只聞樓梯響」，卻未有良方救治「恒大系」，而在「恒大系」仍在奄奄一息之際；市場又再次出現「佳兆業系」債務問題，可見國內內房問題，非一日之寒。除非國內有挽救內房的國策出台，否則暫仍視作技術性反彈看待。

不過，他補充，大市成交不足的情況仍未有改善，本周更曾出現只有968億成交，暫已創近半年新低；儘管昨天反彈亦只有接近1,400億，而港股主要泉源北水確實呈現淨流入，但亦僅有15億，故大市是否暫已見底，相信仍未能確認，除非在成交配合下，能突破25,300至25,600的橫行區，港股才可喘定下來。