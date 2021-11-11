【高盛推介】友邦周四放榜 近期資金續部署好倉
2021年11月11日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦昨日(10日)下跌約3.6%，並曾低見81.2港元的1年新低。今早(11日)則高開約0.5%後倒跌，最低見81.55元。
有券商料友邦將於明日(12日)公布今年第3季新業務摘要，市場預期第3季新業務價值介乎7.275億至7.98億美元，按年升3%至13%。並關注旗下內地業務的新業務價值表現，及在內地地區屬高毛利率的危疾保險產品需求。各券商普遍給予看好評級，目標價最高140元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，認購證及牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中認購證佔約930萬元。昨日流入牛證的資金有約400萬元，並集中在74至80元收回區域的產品。
淡倉方面，可見昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至90元以下收回價的貼熊。
友邦購(27795)，行使價90.95元，2022年09月23日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、中長期。
友邦牛(53284)，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛(65319)，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、中長期、低街貨。
友邦熊(64925)，收回價95元，行使價95.6元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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