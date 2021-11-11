萊坊：第三季全球豪宅樓價按年升近一成　香港升7.2%

萊坊公布的《全球豪宅城市指數》顯示，截至今年第三季的過去12個月，全球豪宅樓價平均上漲約9.5%，其中香港豪宅樓價按年亦升約7.2%，按季則漲約1.6%，季度表現跑赢所有內地一線城市。

該指數追蹤全球逾45個城市的豪宅樓價變化，截至今年第三季，指數中84%的城市都錄得樓價上升，當中33%的城市在12個月內豪宅樓價升幅超過10%。不過，有15個城市第三季的按季升幅出現收窄情況。

今年截至第三季，以美國邁阿密按年升幅達26.4%最高，按季亦升約8.1%，其次是南韓首爾，按年及按季升幅分別約22.6%及6.5%。第三季香港豪宅樓價仍然向上，但同期內地城市走勢較遜色，部分更向下調整。

其中深圳豪宅樓價按季挫約2.1%，而北京與廣州同跌約0.1%，只有上海期間錄得約1.3%的升幅。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，由於本港樓價在高位徘徊，以及市場不確定性，包括本地股市持續下跌和內地的一些負面經濟因素，2021年第三季度的豪宅市場變得平靜。這些因素都抑制了潛在買家的情緒，導致他們採取觀望態度。他又指，隨着市場逐漸消化不利因素，預期本港第四季豪宅樓價有機會再升約2%至3%。