最糟糕時刻尚未到來！美11月通脹恐達6.8%

外國傳媒報道，美國房地產市場火熱及全球能源危機等關鍵推動因素幾乎沒有會很快消退的迹象，故經濟學家們預計，美國未來幾個月漲幅可能還會更大。

富國銀行高級經濟學家Sarah House說：「通脹形勢會先惡化再好轉。」她預計，在明年春季之前不會有太大的緩解。對於聯儲局和美國總統拜登而言，這可能似乎很遙遠——隨着縮減疫情支持措施的呼聲日益高漲，調整政策路線的壓力也會加大。

【「臨界點」】

物價飛漲正在侵蝕家庭預算，抹去美國工人在去年大範圍失業後所爭取的漲薪的影響，擠壓小企業的利潤率。

聯儲局已經開始放棄自疫情爆發以來一直堅持的說法：疫情造成的通脹將是「暫時的」。聯儲局本月開始縮減債券購買規模，並傾向於明年加息，而不是等到2023年。周三(10日)的通脹數據可能會加快這個進程。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，聯儲局可能已經達到「臨界點」。「當經濟以6%的速度增長，通脹達到6%，而且兩者都沒有勢頭放緩的迹象時，繼續實施刺激真的合理嗎？」Knightley預計，聯儲局所謂的收水將在2022年第一季完成，比普遍預期早3個月左右。他還預計，此後到年底前還會進行兩次0.25厘的加息，而且加息3次的可能性在上升。

這基本上也是金融市場的預期。近兩個月來，投資者一直在押注加息周期會加快。在周三的通脹數據發布後，5年期美國國債孳息率上升超過0.1厘。

【不是1970年代】

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，進程的加快可能會在下個月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上體現出來。聯儲局上一次於9月份發布的所謂「點陣圖」顯示，認為明年加息和不加息的人各佔一半。Feroli說：「認為中值會上升的猜測是有道理的。」

外媒則有分析指出，預計11月整體通脹按年可能超過6.8%。主要因素是能源和住房價格持續上漲及不利的基數效應。雖然聯儲局加快收水步伐的門檻非常高，且聯儲局不太可能這樣做，但10月CPI數據以及今年最後兩個月的數據應該會增加這個可能性。