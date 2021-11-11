為何要懂「元宇宙」？你未來必然置身其中　因為...

近期投資界熱話離不開「元宇宙」概念，這概念是一個隨着疫情而興起的顛覆性概念，除了遊戲等娛樂外，還可以切入到「商務溝通、遠距醫療、企業長期策略，甚至解決極端氣候危機」。能參與這個未來商機的企業，遠比想像中多，絕非傳統科技巨企的專利。

科技「老大哥」微軟認為，未來人類在元宇宙能打破實體世界局限，完成更多工作，不只是娛樂！微軟的角色就是善用自行開發的「混合實境」(Mixed Reality，簡稱MR)頭盔「HoloLens」，成為元宇宙裏商務溝通協作的平台。

【元宇宙是未來中心】

所謂的「MR」，不止可以投射自己的「分身」，還能同時隔空操作軟件或機器。因此，就算疫情不能完，各行各業都可以透過「MR」每天到元宇宙上班。元宇宙甚至可能成為未來的「市中心」，愈來愈多重要活動在那裏發生。

從這點來看，未來我們的「虛擬分身」會參加重要會議、應酬或出席公開活動，頻率更可能愈來愈高。可能有一天，要用「虛擬分身」出席某個網上大會，等同於是在實體世界參加公開活動。那麼，問題就來了，「分身」也要穿得漂亮？也要像「真人」穿最新款的潮鞋或潮服？因此，就連運動品牌Nike也已在「元宇宙」註冊商標！這可能是時尚與服飾業勢必進攻的新戰場。

除了Nike外，其他各行各業也不能擺脫「元宇宙」的大勢，未來應是「實體」及「虛擬」兩邊走！微軟行政總裁Satya Nadella提出了「數碼雙胞胎(Digital Twin)」概念，就是企業在實體世界的工廠、伺服器中心、辦公大樓，都會全部仿製平日運作的系統流程，另備一個數碼模型。

這樣做的最大優勢是可以善用數據模擬與分析的力量，恍如在虛擬世界生出一個「雙胞胎兄弟」，隨時模仿你在實體世界的動作，幫忙先踩雷試錯，然後提前提醒你該做甚麼。如此，企業更能找到長期發展的問題、儲備新競爭力。

以上太抽象？舉例來說，美國福特汽車(Ford)旗下的企業園區，有一個負責提供整個園區能源排放的中央能源廠。福特將這能源廠另造一個「數碼雙胞胎」，把實體的廠房裏安裝物聯網系統，蒐集實際上的能源成本、輸出率等數據，再傳送到「雙胞胎」模型上。然後，再透過電腦學習了解，虛擬的「雙胞胎」會計算出能源浪費或效能不佳的問題，再建議「實體廠房」改進。這樣做，就不必等到某天廠房真的出問題，才忙着研究找答案。

因此，據Emergen調查機構的研究顯示，元宇宙在「未來10年內」必然高速增長，將以每年43.3%的複合增長率快速壯大，目前大勢僅開始！