美國提高對華經濟問題關注　尤其是產業政策

美國貿易代表戴琪周三(10日)表示，美國正提升對中國經濟問題的關注，不僅現有貿易協議下的採購承諾，同時也關注北京的產業政策。

外媒引述戴琪指出，鑑於中國強而有效的產業政策，可能對美國經濟發展及競爭力造成影響，當局正持續提升對中國的關注。她表示，拜登政府將盡快完成目前與中國協議的第一步，包括2020年1月開始討論的美、中第一階段貿易協議，該協議的部份內容將在今年底到期。被問及美國通脹升溫會否成為重新衡量對中國商品關稅的力度，戴表示，政府正在「着眼大局」。

戴表示，這所有的一切都與美國在全球經濟中與中國關係的定位有關，將尋找最有利的位置，確保美國維持競爭力並能夠蓬勃發展。她提到，中國在貿易協定下的表現「並不完美」，當局正持續努力推進。

美、中訂定的採購目標要求中國在兩年內，即2021年底前額外購買2,000億美元的美國農產品、能源及製造業產品。在即將到期之際，中國還遠遠未達標，只購買了承諾總額的一半。此外，美、中在經濟、軍事及政治議題上都存在分歧，並在數十億美元商品的關稅爆發衝突。同時，美國也擔憂中國將利用美國技術加強軍事力量、濫用國營企業、補貼以及新疆地區強迫勞動等。