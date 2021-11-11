荃灣海之戀商場OP Mall逾150間商舖全數租出

長實地產投資董事黃思行表示，荃灣海之戀商場OP Mall逾150間商舖已全數獲承租，呎租平均約50元至400元，目標每月租金收入為2,000萬元。

該商場樓面面積約43萬方呎，食肆比例佔當中40%，囊括中，西，日，韓等食府，以帶動人流。其他商戶組合方面，有20%為零售商舖，有40%屬於生活配套商舖，包括美容，保健，超市等，為附近街坊提供服務。黃氏特別提到，商場的3樓特設教育專區，商戶亦包括準備進駐的幼稚園。

黃續指，商場準備斥資2,000萬元作正式開幕禮，聖誕及新年的活動推廣，主要用於商場布置裝飾，及向客人提供消費優惠。她預料，隨着疫情對市道影響減弱，商場的租金表現來年將會平穩上升。