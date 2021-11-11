美匯重上95關　道期向好

2021年11月11日 16:14
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    美匯指數報95.03，為去年7月以來首次重上95關；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.4032；美元兌日圓114水平上落；歐元企1.1457，英鎊處1.3377。金價報1,858美元。布油報82.6美元，紐油報81.33美元。比特幣企6.4萬美元水平。道指期貨升20點。
    ●港股重上兩萬五關，恒生指數全日收報25,247點，升251點或1.01%。國企指數收報9,048點，升137點或1.54%；科技指數收報6,464點，升114點或1.8%。主板成交1,363億港元。https://bit.ly/3HbvzAL
    ●滬綜指收升40點，蘇寧易購升逾1%，其「雙11」半日消費數據，家電套購銷售按年增46%。https://bit.ly/3F5PYFz
    ●中國經濟：
    -傳中國研放寬房策限制，助發展商出售資產。
    -商務部：目前內地就實施RCEP已準備就緒。
    -疫情打擊！湖南茶飲店「茶顏悅色」臨時關閉87家門市。
    ●買樓甚艱難！調查：首置者67%靠家人資助，平均涉186萬。
    ●傳恒大已支付寬限期到期債息，股價曾飆9%。
    ●美國提高對華經濟問題關注，尤其是產業政策。
    ●供應鏈混亂！本年度PS5產量將降至1,500萬部。
    ●中電信冀明年實現5G終端銷量1億，股價靠穩。
    ●京東：監管創造公平競爭，擬增加海外投資。
    ●BDI指數暴跌，預示美國通脹放緩？
    ●日本10月企業商品價格指數升8%，漲幅40年最大。
    ●馬斯克周內累沽近400億元Tesla股票。
    ●南韓央行行長：很難預測通脹是否暫時性。
    ●為何要懂「元宇宙」？你未來必然置身其中，因為...