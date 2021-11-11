美匯重上95關 道期向好

美匯指數報95.03，為去年7月以來首次重上95關；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.4032；美元兌日圓114水平上落；歐元企1.1457，英鎊處1.3377。金價報1,858美元。布油報82.6美元，紐油報81.33美元。比特幣企6.4萬美元水平。道指期貨升20點。

●中國經濟：

-傳中國研放寬房策限制，助發展商出售資產。

-商務部：目前內地就實施RCEP已準備就緒。

-疫情打擊！湖南茶飲店「茶顏悅色」臨時關閉87家門市。

●買樓甚艱難！調查：首置者67%靠家人資助，平均涉186萬。

●傳恒大已支付寬限期到期債息，股價曾飆9%。

●美國提高對華經濟問題關注，尤其是產業政策。

●供應鏈混亂！本年度PS5產量將降至1,500萬部。

●中電信冀明年實現5G終端銷量1億，股價靠穩。

●京東：監管創造公平競爭，擬增加海外投資。

●BDI指數暴跌，預示美國通脹放緩？

●日本10月企業商品價格指數升8%，漲幅40年最大。

●馬斯克周內累沽近400億元Tesla股票。

●南韓央行行長：很難預測通脹是否暫時性。

●為何要懂「元宇宙」？你未來必然置身其中，因為...