堅尼地城KENNEDY 38折實平均呎價26888元

新地副董事總經理雷霆指，該盤屬投資自住佳選，首批70伙當中有60伙折實價為800萬元以下，相信短期內可掀起搶購潮。

新地代理副總經理唐錦江指，首批單位面積由229方呎至299方呎，戶型涵蓋開放式至一房單位，包括23個開放式單位及47個一房單位，扣除最高10%折扣優惠後，該批單位折實售價由618.3萬元至827.01萬元，折實呎價由25,117元至29,956元。

今批入場單位為3樓H室 ，實用面積229方呎，屬開放式單位，折實呎價27,000元。而呎價最低單位為3樓G室， 實用面積292方呎，屬一房間隔，折實售價為733.41萬元。按折實價計，整批單位市值約5.3億元。項目由周六起開始接受收票。

資料顯示，該盤採單幢式設計，提供341伙分層單位，預計關鍵日期為2023年2月26日。