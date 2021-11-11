明年更慘！野村：通脹危機種子恐已埋在「食品價格」

外國傳媒報道，野村控股表示，隨着能源價格飆升推動主要經濟體的通脹觸及數十年高點，並令央行行長措手不及，食品價格可能成為下一個壓力來源。

該行表示，食品在CPI中的權重比能源更大，尤其是在新興市場經濟體，下一次危機的種子可能已經在食品價格中埋下，並補充稱高能源價格可能會對食品產生強烈的二次效應。

能源成本上升、供應鏈瓶頸和封鎖過後的需求共同推動全球通脹加速。美國上月消費者價格創下1990年以來最快按年漲幅；中國的PPI也創下26年來最大漲幅。

野村說，甚至在新冠疫情之前，就有基本面的供需因素表明食品價格飆升，疫情和能源成本上升加劇了這種動態。

在全球食品價格到2022年底上漲15%的假設情境下，分析師認為通脹預期上升將推動央行朝着「更早、更迅速的政策緊縮」邁進。

另一個潛在影響將來自食品消費的「無彈性」性質，這可能會減少家庭可用於其他商品和服務的實際可支配收入。後者會給通脹帶來下行壓力，要求央行衡量相反力量的影響。

該報告顯示，對於歐洲央行而言，15%的食品價格衝擊可能會推動整體CPI漲幅到2022年底升破4%，而目前的普遍預測為不到2%。由於歐洲央行到那時可能已經結束了疫情緊急購債計劃，市場可能想知道加息步伐將有多快。

食品價格對於英倫銀行(即英國央行)和聯儲局來說可能不是問題，因為它們在這兩個國家的CPI籃子中權重較小。即使如此，食品價格上漲15%也可能使整體CPI相對於美國和英國目前的預測進一步高出1.5個百分點。野村說：「我們看到的能源價格飆升現在已經充分體現在通脹預期中，但這種能源價格飆升對食品價格可能造成的溢出影響不常被提及，而且可能會導致明年通脹出現重大意外，可能會迫使央行上調預測。」