美聯環球：曼城及伯明翰樓價「追落後」走勢已形成

英國一直是香港人熱門投資及移居地點。根據美聯環球統計，於2021年公司接獲的查詢中，有關「英國置業」佔比高近75%，屬最多查詢的國家，其次是澳洲佔約22%。英國城市中查詢倫敦佔約7成，而其他新興城市，如曼徹斯特及伯明翰等查詢亦有明顯上升趨勢，分別佔約20%及5%。

若以「美聯環球樓價指數」(以當地樓價計算)作比較，在2010年第1季至2015年第4季的6年期間，英國倫敦樓價升幅高達64.5%，同期新興城市如曼徹斯特及伯明翰，樓價分別升值錄得約13.7%及18.6%的升幅，表現不及倫敦。

直至近年情況有所轉變，以2016年第1季起至2021年第2季這6年的樓價指數作比較，可見不少一線城市的升勢有所放緩，期內倫敦樓價僅升約7.2%，反觀曼徹斯特及伯明翰的樓價分別升約35.4%及29.6%，「追落後」走勢已經形成。

美聯集團助理董事(企業拓展)梁柏基表示，維持今年全年環球樓價升逾7%的預測，至於明年將延續強勢，預期將升5%至8%，其中英國受惠BNO移民政策的調整，新興城市如曼徹斯特及伯明翰等，極具投資潛力，有望「跑贏」大市，至於澳洲則受惠新推「避風港」政策，明年樓價有望升約6%，特別睇好墨爾本及布里斯班這兩個城市的表現。