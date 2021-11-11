中芯副董事長蔣尚義辭職！台媒質疑背後原因……
2021年11月11日 20:08
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中芯國際(00981)人事大地震！去年12月才回巢出任副董事長和執行董事的台積電老臣子蔣尚義周四(11日)突然宣布離任，即日生效，距離親自召他回來的前董事長周子學離職僅兩個多月左右，理由是「希望有更多時間陪伴家人」，「已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任副董事長及執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意」。
另外，中芯國際截至2021年9月30日止3個月收入14.15億美元(下同)，按年增加30.74%；公司擁有人應佔利潤3.21億元，按年增加25.34%。每股普通股股份盈利0.04元。
公司發布2021年第四季指引，料收入按季增長11%至13%；毛利率介於33%至35%的範圍內。公司全年銷售收入增長目標進一步上調到39%左右，料市場整體景氣度依然向好，公司産能不能滿足我們的客戶需求的情況預計將持續至明年全年。在今年快速成長的基礎上，明年公司收入成長預計將不低于行業平均水平。
事實上，蔣尚義回巢中芯僅11個月，任期比他掌舵「世紀爛尾項目」武漢弘芯更短，其理由可能需要商榷，事關台媒引述消息指，蔣回巢是希望於中芯大展拳腳發展先進封裝和小晶片技術，可是中芯未依承諾投放資源發展相關技術，蔣遂萌生去意。
蔣去年12月中回歸中芯，職務比首次加盟中芯做獨立非執行董事高一截，一度引發公司闖先進製程的靈魂人物、聯合首席執行官之一梁孟松憤而請辭，連去年11月公司送他一座上海住宅也不顧，現在倒是被指「認為闖先進製程才是王道」的梁留下來。
不過，中芯周四同時公布，梁為了專注履行作為聯合首席執行官的職責，即日起辭任執行董事，但繼續做首席執行官(CEO)卻不是公司執行董事，十分罕見。中芯稱，梁也確認「與董事會並無意見分歧」，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意。
蔣所熱衷的先進封裝技術簡單而言就是透過將多塊晶片堆疊和連接，試圖在有限的面積達致更尖端製程的性能，尤其是當前將晶片元件愈縮愈小愈益困難，而且又燒錢，可算是另闢蹊徑。即使在製程領先中芯約5年的台積電也早已布局，更獲超微半導體(AMD)等頂級晶片設計公司採用，對於尖端製程道路被美國堵死的中芯來說，蔣的興趣也稱得上是突圍的一絲希望。
中芯周四還有非執行董事周杰和獨立非執董楊光磊「跳船」，前者的理由是「工作需要」，而跟蔣、梁兩人一樣由周子學延攬、並且一樣是台積電出身的楊光磊，則由於「專注于其他業務」。周、楊兩人亦「已確認與董事會並無意見分歧」。
要留意的是，蔣尚義、梁孟松和楊光磊卸任董事後，中芯董事會已經沒有台灣人。此外，蔣尚義回巢另一項任務據講是協助中芯從荷蘭公司ASML進口闖7納米或以下先進製程必需的極紫外光(EUV)光刻機，他的離開或意味中芯取得那台機器更加困難。