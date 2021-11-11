中芯副董事長蔣尚義辭職！台媒質疑背後原因……

另外，中芯國際截至2021年9月30日止3個月收入14.15億美元(下同)，按年增加30.74%；公司擁有人應佔利潤3.21億元，按年增加25.34%。每股普通股股份盈利0.04元。

公司發布2021年第四季指引，料收入按季增長11%至13%；毛利率介於33%至35%的範圍內。公司全年銷售收入增長目標進一步上調到39%左右，料市場整體景氣度依然向好，公司産能不能滿足我們的客戶需求的情況預計將持續至明年全年。在今年快速成長的基礎上，明年公司收入成長預計將不低于行業平均水平。

事實上，蔣尚義回巢中芯僅11個月，任期比他掌舵「世紀爛尾項目」武漢弘芯更短，其理由可能需要商榷，事關台媒引述消息指，蔣回巢是希望於中芯大展拳腳發展先進封裝和小晶片技術，可是中芯未依承諾投放資源發展相關技術，蔣遂萌生去意。

蔣去年12月中回歸中芯，職務比首次加盟中芯做獨立非執行董事高一截，一度引發公司闖先進製程的靈魂人物、聯合首席執行官之一梁孟松憤而請辭，連去年11月公司送他一座上海住宅也不顧，現在倒是被指「認為闖先進製程才是王道」的梁留下來。

不過，中芯周四同時公布，梁為了專注履行作為聯合首席執行官的職責，即日起辭任執行董事，但繼續做首席執行官(CEO)卻不是公司執行董事，十分罕見。中芯稱，梁也確認「與董事會並無意見分歧」，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意。

蔣所熱衷的先進封裝技術簡單而言就是透過將多塊晶片堆疊和連接，試圖在有限的面積達致更尖端製程的性能，尤其是當前將晶片元件愈縮愈小愈益困難，而且又燒錢，可算是另闢蹊徑。即使在製程領先中芯約5年的台積電也早已布局，更獲超微半導體(AMD)等頂級晶片設計公司採用，對於尖端製程道路被美國堵死的中芯來說，蔣的興趣也稱得上是突圍的一絲希望。

中芯周四還有非執行董事周杰和獨立非執董楊光磊「跳船」，前者的理由是「工作需要」，而跟蔣、梁兩人一樣由周子學延攬、並且一樣是台積電出身的楊光磊，則由於「專注于其他業務」。周、楊兩人亦「已確認與董事會並無意見分歧」。

要留意的是，蔣尚義、梁孟松和楊光磊卸任董事後，中芯董事會已經沒有台灣人。此外，蔣尚義回巢另一項任務據講是協助中芯從荷蘭公司ASML進口闖7納米或以下先進製程必需的極紫外光(EUV)光刻機，他的離開或意味中芯取得那台機器更加困難。