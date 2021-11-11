清水灣道8號套三房戶售1465萬　料屬項目歷來新高

剛性自用需求支持下，個別屋苑仍錄高價買賣。牛池灣清水灣道8號套三房戶售1,465萬元成交，做價料屬項目歷來新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃諾文指，西灣河鯉景灣逸榮閣低層B室，實用面積約678方呎，原則三房間隔，現改為兩房間隔，外望鯉魚門海景，近期以25,000元租出，呎租約37元，屋苑現時有約30個單位放租，月租叫價由18,000元起。

●美聯邵鈞海表示，北角柏蔚山1座低層G室，實用面積約617方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，業主開價約33,800元，議價後以月租32,000元租出，呎租約51.9元，業主於2018年7月份以約1,734.8萬元購入。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角雅景臺連天台單位，實用面積約1,035方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，連約900方呎天台，獲區外換樓客以3,180萬元承接，呎價約30,725元，創屋苑歷史新高，原業主於2011年3月以1,980萬元購入上址自住，持貨10年帳面獲利1,200萬元，單位期內升值約61%。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角嘉文樓高層A室，實用面積約761方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,113萬元承接，呎價約14,625元，原業主早於1999年3月以120萬元購入自住，持貨22年帳面獲利993萬元，期內升值逾8倍。

●美聯陳偉豪表示，跑馬地鵬麗閣極高層A室，實用面積約502方呎，三房間隔，開價約1,200萬元，議價後輕微減至約1,180萬元市價易手，呎價約23,506元，新買家為外區用家。

●中原李穎倫稱，跑馬地禮頓山錄得11月第2宗買賣，包括8座低層A室，實用面積約1,240方呎，套三房間隔，以6,200萬元連車位及租約易手，呎價約50,000元，新買家屬於用家，原業主於2010年7月以3,300萬元連車位買入單位，持貨11年單位升值約88%。

●中原盧宏基表示，西區寶翠園3座低層G室，實用面積約748方呎，套兩房間隔，以1,800萬元易手，呎價約24,064元，新買家屬用家，原業主於2004年以438萬元買入，持貨17年帳面獲利1,362萬元，單位升值約3.1倍。

－－－－－－

九龍區

●美聯黃家樂表示，牛池灣清水灣道8號高層A室，實用面積約720方呎，套三房連士多房間隔，原先放盤叫價1,500萬元，後降價35萬，以1,465萬元成交，減幅約2.3%，呎價約20,347元，原業主於2014年7月以880萬元購入，轉手帳面獲利585萬元，升值約66%。

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙居屋翠竹花園2座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場開價530萬元，累減45萬元或8.5%，最終以485萬元沽出，呎價約11,253元。

●香港置業文愛玲表示，奧運站維港灣7座低層F室，套三房間隔，實用面積約904方呎，望內園景，放租約1星期，叫租約36,000元，最終雙方議價後以約34,000元租出，呎租約37.6元，新租客為外區家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●香港置業魏澤華稱，西南九龍匯璽日鑽匯高層A室，四房間隔，望海景，實用面積約1,852方呎，以約90,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價5,000元，以85,000元租出，呎租約45.9元，業主於2019年12月以約5,223.3萬元購入。

●美聯周鍵喬表示，西南九龍匯璽3B座中低層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，吸引外區客爽快承租，月租23,000元，呎租約52.8元，業主於2019年12月斥資950萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.9厘。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居5座低層C室，望園景，兩房間隔，實用面積約522方呎，以約950萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約30萬元，以約920萬元承接，呎價約17,625元，新買家為首置客，睇樓1次拍板入市自住。

●中原程智聰指，長沙灣昇悅居11月暫錄約2宗租賃成交，包括6座中層E室，實用面積約491方呎，採兩房間隔，享市景，現以17,000元租出，呎租約35元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山天宇海7A座低層C室，實用面積約755方呎，三房連儲物室間隔，望園景，以1,009.8萬元成交，呎價約13,375元，原業主於2017年4月購入，當時作價830萬元，持貨4年帳面獲利179.8萬元離場，期內升值約22%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山天宇海7A座中層C室，實用面積約755方呎，套三房間隔，日前以1,009.8萬元易手，呎價約13,375元，新買家為用家，原業主於2017年以830萬元購入，持貨4年帳面獲利約179.8萬元，單位升值約21.7%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田富豪花園碧華閣頂層單位，實用面積約725方呎，三房間隔，連天台，放盤叫價1,300萬元，放盤近1年，減價200萬，減幅達15.4%，成交價1,100萬元，呎價約15,172元，原業主於2017年3月購入，當時作價816萬元，持貨4年多至今帳面獲利284萬元，期內升值約35%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城18座低層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，原先叫價880萬元，放盤3個月，減價60萬，減幅約7%，獲買家以820萬元承接，呎價約15,922元，原業主於2013年2月購入，當時作價510萬元，持貨逾8年帳面獲利310萬元離場，單位期內升值約61%。

●中原周家傑表示，沙田御龍山剛錄9座中層A室，實用面積約1,849方呎，四房連雙套房間隔，議價後以3,470萬元易手，呎價約18,767元，原業主於2014年以2,750萬元購入，持貨7年帳面賺約720萬元，期內升值約26.2%。

●中原方翰達稱，大埔居屋逸雅苑B座中層12室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價約569萬元，議價後於已補價自由市場以505萬元沽出，呎價約11,400元，新買家為用家，原業主則於1991年6月以38.6萬元購入，當時未補地價。

●利嘉閣羅富欽透露，粉嶺花園15座低層A室，實用面積約467方呎，兩房間隔，日前以510萬元獲外區家庭客承接，呎價約10,921元，原業主於2014年10月以約333.6萬元購入，持貨至今約7年轉手帳面賺約176.4萬元，或升值約53%，項目現時約有8個單位放售，入場費由538萬元起。

●美聯馮根明表示，元朗朗晴居13座低層D室，實用面積約739方呎，新買家為區內首置客，感同類型放盤不多，火速決定承接，原業主月前開價約908萬元放售上址，議價後以896萬元成交，呎價約12,124元。

●利嘉閣何億儂稱，青衣青怡花園5座低層D室，實用面積約547方呎，套三房間隔，望海景，原先開價818萬元，累減約21萬元或2.6%，以797萬元易手，呎價約14,570元，新買家為區內租客，屋苑現時約有21個單位放售，叫價由738萬元起。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣11月暫錄得6宗買賣，近日睇樓量明顯減少，屋苑28座中層B室，實用面積約674方呎，套三房連儲物房間隔，享汀九橋全海景，今年3月叫價950萬元，隨後在6月降價至900萬元，上月再減至870萬元，最終以858萬元沽出，呎價約12,730元，期內累減92萬元或約9.7%。

●中原黃宏超表示，東涌區11月暫錄約15宗二手買賣，其中水藍‧天岸連錄平台特色戶買賣，包括2座低層單位，實用面積約659方呎，同屬兩房間隔及望內園，叫價1,100萬元，放盤兩個月，以985萬元沽出，呎價約14,947元，新買家為投資者，屋苑11月暫錄得3宗買賣，平均實用呎價約14,586元。