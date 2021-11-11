港島新盤加入一手戰團 開價比市場預期低
2021年11月11日 22:03
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新盤市場焦點落於新界西北之際，港島區亦有新盤加入熾熱的一手戰團，惟開價比市場預期低。同時，新盤餘貨續錄多宗大額成交。
●堅尼地城KENNEDY 38 首批70伙 折實平均呎價26,888元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，周四(11日)公布首張價單，以折實平均呎價26,888元推出70伙。開放式單位折實入場費為618.3萬元。
新地副董事總經理雷霆指，該盤屬投資自住佳選，首批70伙當中有60伙折實價為800萬元以下，相信短期內可掀起搶購潮。
新地代理副總經理唐錦江指，首批單位面積由229方呎至299方呎，戶型涵蓋開放式至一房單位，包括23個開放式單位及47個一房單位，扣除最高10%折扣優惠後，該批單位折實售價由618.3萬元至827.01萬元，折實呎價由25,117元至29,956元。
今批入場單位為3樓H室 ，實用面積229方呎，屬開放式單位，折實呎價27,000元。而呎價最低單位為3樓G室， 實用面積292方呎，屬一房間隔，折實售價為733.41萬元。按折實價計，整批單位市值約5.3億元。項目由周六起開始接受收票。
資料顯示，該盤採單幢式設計，提供341伙分層單位，預計關鍵日期為2023年2月26日。
●中原: KENNEDY 38開價較市場預期平三成
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，新鴻基地產(00016)等發展堅尼地城KENNEDY 38，以折實平均呎價26,888元首推70伙，開價較市場預期平三成，屬同區新盤近兩年新低價。李氏續指，項目大部份單位折實售價於800萬元內，預料可吸引投資客入市，投資客佔6成，勢掀搶購熱潮。項目落成後實用呎租可達80元，租金回報約3.5厘。
●美聯: KENNEDY 38具有加價加推空間
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新鴻基地產(00016)等發展的堅尼地城KENNEDY 38以貼市價開售，相信將受到不少買家垂青，尤其是區內租務需求強勁，故項目長線投資客比例將高逾五成，料租金回報約3厘水平。布氏續指，該盤首批開價吸引，加上港島新盤向來不乏捧場客，故具有加價加推空間。
●MONACO ONE 暫收5000張入票 超額13.6倍
會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO ONE將於周六(13日)作首輪銷售，以價單及招標形式發售共342伙。項目至今已累積接獲逾5,000張入票，超額認購約13.6倍。
該公司總經理(市務)陳惠慈稱，現時接獲的認購登記當中，客源有50%來自九龍區、而港島區及新界區則各佔25%。
該盤特別夥拍中原按揭為買家提供按揭計劃。中原按揭董事總經理王美鳳稱，「置低息H按優惠」提供全期按息低至H加1.3厘，以今日(11日)1個月拆息0.07%計，實際息率低至1.37厘，同時可享現金回贈高達1.4%，按揭期可長達30年。她續指，買家亦可選擇「低息高成數按揭」，提供全期低息優惠，全期低至P減2.75厘 (實際息率現為2.5厘)，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。
●長實來年部署推售4個新盤 涉3,000伙
長實集團(01113)執行董事趙國雄出席活動時表示，集團來年部署推售4個主要項目，涉及單位約3,000伙。
該4個項目包括港島半山超級豪宅項目21 BORRETT ROAD第2期，油塘東源街5及8號住宅項目，與新鴻基地產(01113)合作發展的屯門小秀村青山公路掃管笏段項目，及與港鐵公司(00066)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第3期項目。
●GRANDE MONACO低座複式戶5191萬元沽
會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周四(11日)透過招標沽出1伙特色單位。據項目成交紀錄冊顯示，該盤Mansion C 3樓及5樓A室，實用面積1,595方呎，連面積239方呎平台及508方呎天台，採四房間隔，以逾5,191.72萬元成交，呎價為32,550元。
●維港滙II 三房售2,193萬元
由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙，周四(11日)連錄2宗成交。其中，位於維港滙I 第5座23樓D室，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,448.25萬元成交，呎價為27,019元。另外，維港滙II 第2座8樓C室，實用面積797方呎，屬三房間隔，以2,193.98萬元成交，呎價為27,528元。
●高爾夫‧御苑招標連沽2伙 單日套現4,220萬元
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周四(11日)透過招標連沽2伙分層單位。該公司營業(二)部總經理韓家輝指，屋苑1座21樓A室，實用面積1,314方呎，以2,302.02萬元成交，呎價為17,519元。而另一成交單位為1座21樓B室，實用面積1,108方呎，以1,922.7萬元沽出，呎價為17,353元。上述兩個單位由同一買家購入。該盤至今已累售434伙，並套現逾57.5億元。
●柏傲莊III新增兩宗終止買賣合約個案 累計86宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III再新盤宗終止買賣合約個案。根據成交紀錄冊資料，該盤8B座51樓F室，實用面積359方呎，曾於今年6月20日以905.7萬元成交，呎價25,228元。另外，該盤1B座10樓B室，實用面積772方呎，曾於今年6月5日以1475.9萬元成交，呎價約19,118元。不過，上述交易已經終止。該盤自公布拆卸重建後，已累錄86宗同類個案。