港島新盤加入一手戰團　開價比市場預期低

新盤市場焦點落於新界西北之際，港島區亦有新盤加入熾熱的一手戰團，惟開價比市場預期低。同時，新盤餘貨續錄多宗大額成交。

●堅尼地城KENNEDY 38 首批70伙 折實平均呎價26,888元

新地副董事總經理雷霆指，該盤屬投資自住佳選，首批70伙當中有60伙折實價為800萬元以下，相信短期內可掀起搶購潮。

新地代理副總經理唐錦江指，首批單位面積由229方呎至299方呎，戶型涵蓋開放式至一房單位，包括23個開放式單位及47個一房單位，扣除最高10%折扣優惠後，該批單位折實售價由618.3萬元至827.01萬元，折實呎價由25,117元至29,956元。

今批入場單位為3樓H室 ，實用面積229方呎，屬開放式單位，折實呎價27,000元。而呎價最低單位為3樓G室， 實用面積292方呎，屬一房間隔，折實售價為733.41萬元。按折實價計，整批單位市值約5.3億元。項目由周六起開始接受收票。

資料顯示，該盤採單幢式設計，提供341伙分層單位，預計關鍵日期為2023年2月26日。

●中原: KENNEDY 38開價較市場預期平三成

●美聯: KENNEDY 38具有加價加推空間

●MONACO ONE 暫收5000張入票 超額13.6倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO ONE將於周六(13日)作首輪銷售，以價單及招標形式發售共342伙。項目至今已累積接獲逾5,000張入票，超額認購約13.6倍。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，現時接獲的認購登記當中，客源有50%來自九龍區、而港島區及新界區則各佔25%。

該盤特別夥拍中原按揭為買家提供按揭計劃。中原按揭董事總經理王美鳳稱，「置低息H按優惠」提供全期按息低至H加1.3厘，以今日(11日)1個月拆息0.07%計，實際息率低至1.37厘，同時可享現金回贈高達1.4%，按揭期可長達30年。她續指，買家亦可選擇「低息高成數按揭」，提供全期低息優惠，全期低至P減2.75厘 (實際息率現為2.5厘)，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。

●長實來年部署推售4個新盤 涉3,000伙

●GRANDE MONACO低座複式戶5191萬元沽

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周四(11日)透過招標沽出1伙特色單位。據項目成交紀錄冊顯示，該盤Mansion C 3樓及5樓A室，實用面積1,595方呎，連面積239方呎平台及508方呎天台，採四房間隔，以逾5,191.72萬元成交，呎價為32,550元。

●維港滙II 三房售2,193萬元

●高爾夫‧御苑招標連沽2伙 單日套現4,220萬元

●柏傲莊III新增兩宗終止買賣合約個案 累計86宗