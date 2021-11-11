幣策難再穩經濟　全球恐陷「日式攬炒」衰數十年

面對難以催谷的實體經濟，環球央行放水早已黔驢技窮，美國前財長薩默斯表示，市場似乎正在預期未來幾季經濟增長放緩且息口持續低企，可能意味着回到「日本式長期停滯」，即恐迷失數十年。不過，處於過去近30年來日本那種無通脹停滯可能已要「還神」，事關全球經濟增長動力的中國也陷於人口老化，以通脹疲不能興聞名的日本有一項物價數據創逾40年新高，跟美國上月通脹創近31年新高「一爭長短」！

薩默斯直言，放水谷經濟失敗後，「市場的代價是回報停滯不前」，或者簡單地說「日本化」。這將限制了政策制訂者可用的工具，難以加息去調節經濟，有效利率的範圍和可調節幅度將較以往大幅收窄，更甚者人們亦將再難以相信貨幣政策是有效的穩定經濟工具。

利率長期在低位亦會引致其他問題。他解釋，超低利率或負實際利率（即利率減通脹率後出現負數）為高槓桿塔建了舞台，殭屍企業和金融泡沫永續化。

薩默斯的這番言論是建基於他自2013年起多次警告，工業國家最大的難題之一乃儲蓄過多、投資不足。這正是日本的寫照，日本經濟在在1970年代高增長完結後，增長除除放緩，1990年代驚天地產泡沫爆破後，負債纍纍的企業只能疲於減債、炒人、「縮皮」。

另外，他亦點出未來經濟其他難處，包括各地央行計劃推出數碼貨幣，但難讓傳統貨幣淡出市場。此外，未來幾十年將有50%機會出現類似新冠肺炎的病毒，但各國政府對推廣人民接種疫苗，或推出有效的治療都顯得投資不足。

他的言論令人覺得世界經濟前路茫茫，處處暗藏危機。香港金融管理局總裁余偉文則點出另一迫在眉睫的挑戰，就是內地正面臨史上速度最快及規模最大的高齡化浪潮。

他引述全國人口普查數據指出，去年內地65歲以上的高齡人口佔總人口13.5%，接近聯合國的14%高齡化社會門檻；內地生育率亦僅1.3%，低於1.5%國際認可警戒線。根據官方公布今年上半年新生人口統計，13省出生人口總數按年下降17.2%。有人口專家預計，內地總人口今年或出現負增長。

余氏又指，人口老化對經濟和金融市場影響深遠，包括潛在經濟增長速度放緩、繼續創新的能力下降、收入分配惡化，以及投資需求逐漸減少等。儘管內地經濟改善，綜合國力以及生活水平得到提升，惟經濟發展不平衡仍十分突出，如科技和產業快速發展，在推動經濟發展的同時也對就業和收入分配帶來結構性影響，貧富差距逐漸擴大。

「日式停滯」的重要元素也包含內地的「少子高齡化」，可是在當前通脹巨浪下未必能夠100%重演，事關長年苦於通縮的日本，10月份居然錄得生產物價指數（PPI）按年跳升8%，創下1981年1月石油危機過後的最大漲幅。本輪上升主要是由於原油價格飆升、日圓偏軟推高能源及原材料等進口價格攀升所致，市場擔心對於苦於疫情和國內經濟不振的日企來說會雪上加霜，屆時日央行只能黔驢技窮地繼續放水。

另方面，南半球的澳洲亦不能獨善其身，該國剛公布10月份季調後失業率升至5.2%，高於市場預期。分析指出，當地上月就業率意外下降，但失業率上升，反映即使於人口密集的東海岸在長期封鎖後重新開放，僱主仍不願意加大招聘力度。