二手樓暢旺！公居屋、上車盤及豪宅連錄成交

二手樓市暢旺，其中，入場門檻較低的未補價第二市場公屋，成為白居二客入市目標。有90後白居二中籤人士，以320萬元購入黃大仙鳳德邨一個兩房單位，呎價約7,191元。

富誠地產黃偉祺指，上述單位為紫鳳樓低層22室，實用面積約445方呎，原先叫價355萬元放售，其後調減至330萬元，有90後白居二在市場睇樓多時，近日帶票睇樓，議價後終買入上址。據了解，原業主持有單位逾22年，轉手帳賺約296萬元，物業升值約12.3倍。

市場人士指，荃灣新居屋尚翠苑B座中層03室，實用面積約438方呎，於第二市場以600萬元易手，呎價約13,699元。據了解，單位原業主購入價約276萬元，現帳面升值約1.2倍。

已補價自由市場居屋錄減價成交個案。世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙居屋翠竹花園2座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原先開價530萬元，累減45萬元，最終以485萬元沽出。原業主2011年於自由市場以195萬元購入，持貨約10年帳面獲利290萬元。

世紀21將軍澳魏仕良亦指，將軍澳廣明苑C座高層6室，實用面積約429方呎，上周放盤叫價618萬元，經議價後，減價11.2萬元，於已補價市場以606.8萬元轉手。單位約6年升值306.8萬元。

●外區客湧入元朗區搶二線盤

而在「北部都會區」發展消息推動下，外區客湧入元朗區搶二線盤，區內向來罕錄成交的單幢樓榮光大廈，亦獲投資者以500萬元承接，料為該廈今年首宗買賣。

美聯鄭文昌表示，上述項目中層單位，實用面積約441方呎，三房間隔，原先叫價510萬元放售，有來自九龍區投資者到區內睇樓，議價後獲減10萬元購入收租，呎價約11,338元。資料顯示，連同是次成交，該廈近兩年來只錄兩宗買賣。

買家轉購區內二線屋苑追低水。該行徐君寶指，同區御景園上月錄至少4宗買賣，本月亦已「發市」，單位為1座高層B室，實用面積約645方呎，叫價約750萬元，議價後減42萬元，獲外區換樓客連車位以708萬元承接，呎價約10,977元，略低於市價。

粉嶺屋苑錄跌價成交。世紀21奇豐黎樹森稱，粉嶺牽晴間11座中低層B室三房戶，實用面積約556方呎，原先以759萬元放售，原業主移民賣樓，減價至730萬元售出，呎價約13,129元。同類型單位約兩個月前曾售逾780餘萬元，是次成交低約6.4%。

此外，市區納米盤業主近平手出貨。中原鍾家豪透露，旺角逸新高層E室，實用面積約182方呎，開放式間隔，售價410萬元，呎價約22,527元。原業主於2017年8月以382.2萬元買入，持貨約4年帳面只獲利27.8萬元離場，單位升值約7%。

●禮頓山豪宅月內連錄兩宗買賣

豪宅市場連錄大額成交。跑馬地禮頓山本月已錄至少兩宗買賣，有套三房單位剛連租約及車位售出，成交價達6,200萬元，原業主持貨約11年，帳面賺2,900萬元離場。

中原李穎倫稱，上述單位為8座低層A室，實用面積約1,240方呎，剛獲用家承接，呎價約5萬元。單位於2010年7月連車位以3,300萬元購入，期內帳面升值約88%。市傳原業主為投資者，近3個多月已連沽該盤3伙，套現近2億元。

北角半山雅景臺更錄破頂成交。世紀21北山嚴智贇表示，該盤一個連天台單位，實用面積約1,035方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，連約900方呎天台，獲區外換樓客以3,180萬元承接，呎價30,725元，創屋苑歷史新高。

九龍傳統豪宅區錄承接。資料顯示，九龍塘逸瓏3座地下單位，實用面積約1,650方呎，連逾180方呎花園及逾510方呎平台，以5,000萬元登記售出，呎價約3萬元。據了解，上址於2014年購入，現轉手帳面貶值逾500萬元。

美聯葉安妮指，九龍站擎天半島2座低層A室，實用面積約872方呎，日前以2,300萬元轉手，呎價約26,376元。她續稱，同類型單位早前成交呎價普遍逾3萬元，是次屬低市價買賣。