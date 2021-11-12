美債市場遍滿地雷 兇險程度達到疫情爆發以來之最

美國國債市場過去一個月已成為雷區。外媒報道，隨着全球債券交易員努力迫使央行出手應對高通膨，債市異常的震盪讓他們自己也損失不小。由此仿佛陷入一個惡性循環，不願入市令債市流動性減少，價格更易大幅波動，這進而又阻止了人們入市的腳步。

外媒編制的美國政府證券流動性指數顯示，美國國債目前的交易狀況為2020年3月以來最糟。該指數衡量孳息率偏離公允價值模型的程度。至於預期波動率，跟蹤美國國債的ICE美國銀行MOVE指數目前接近2020年4月以來最高水平。

美國聯儲局11月3日宣布計劃每月減少購買800億美元美國國債，目標是到明年年中結束買債行動。該局主席鮑威爾重申該收水時間表對於加息時間沒有指示意義，必要情況下聯儲局果斷對「通脹」採取行動。周三(10日)美國公布的10月CPI漲幅超過預期，美債市場遭遇2月以來最大拋售。

Bleakley Advisory Group首席投資主管Peter Boockvar表示，「面對約6%的通脹率，未來8個月聯儲局的資產負債表將再增加5,000億美元，而利率仍為零。雖然現在他們在對抗通脹問題上沒有公信力，但我們可以看看數據和、或市場的現實是否會迫使他們採取更積極行動，不過這會給市場估值和經濟帶來風險。」

美國債市周四(11日)休市，Boockvar預計國債恢復交易後，波動率指標將進一步走高。