過度依賴中國！韓媒批評：尿素之亂反映當地危機重重

外媒報道，由於中國限電及煤炭價格上漲等問題，進一步管制尿素出口，導致高度仰賴中國尿素的南韓爆發「尿素搶購之亂」，南韓媒體評論警告指，今次尿素事件提醒政府，中國隨時都可能突襲式對南韓依賴的產品出手管制，應做好因應對策。

該評論指，尿素之亂的前兆早在今年夏天就開始，此次尿素貨源緊張，雖然南韓政府即時反應，考慮釋出軍方儲備尿素給民間使用，並向他國尋求採購管道，即使如此，韓國政府緊急購買的量也只夠2天使用，而正在協商的10幾個進口國家的1萬噸尿素，也僅有1個半月的用量，甚至不確定何時能拿到。

此外，中國政府自10月起宣布尿素、磷酸等商品未經單獨檢疫或檢查不得出口，並採取中斷出口的措施，但南韓政府在三周後才意識到事情的嚴重性，評論認為，若在尿素事件開始出現徵兆時提前應對，也不至於要對中國擺出如此低姿態的外交。

評論談到，有中國媒體表示:「南韓需明確意識到中國在全球供應鏈的地位」，此舉就像是公然用「尿素外交」來施壓，且不只是尿素，南韓對特定國家依賴度超過80%的進口商品多達3,941種，幾乎一半(1,850種)來自中國，而車用尿素更高達97%仰賴中國進口，因此社論指出，只要中國下定決心，必能撼動南韓產業。

面對尿素貨源短缺窘境，南韓總統文在寅則表示，不必過度恐慌，此行為被評論批判，認為政府應該拿出對策，民眾的恐慌感才會消失，而此次尿素事件也讓人懷疑政府存在的理由，更反映出南韓過度依賴中國的問題，或許也能以此警惕許多高度仰賴中國的國家。