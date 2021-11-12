難抵美股最長牛市！再有華爾街「大淡友」舉手投降

又有一個「重量級」人物因為美股史上最長牛市而舉手投降。外媒報道，過去十年大部分時間都在做淡美股的Russell Clark告訴客戶，由於出現一系列虧損，他將結束同名對沖基金RC Global Fund。

根據外媒引述的投資者文件，截至10月底，Clark自2010年以來管理的RC Global Fund今年累計下跌2.6%，資產規模從2015年的約17億美元降至約2億美元。

Clark擅用宏觀經濟分析來投資股票，然而，隨着美股持續高歌猛進，一批「擅長」看淡股票的對沖基金經理都敗下陣來，不少投資者黯然退場，Clark是最新一例。

他在投資者周四(11日)收到的信中表示，現在「是時候退後一步，重新思考我們的前進方向，在看到適合我發揮才能的機會後，我們會回來。生活中唯一不變的就是變化本身。」

Clark過去9年大部分時間裡都是淨淡倉，業績和募資方面都處於困境，他的公司(原名Horseman Capital Management)已關閉了兩家基金。

Clark在2019年時曾說，他確信股市已臨近崩潰，當時他更在接受外媒採訪時罕有豪言：「如果不跌，這可能是我的告別採訪」。