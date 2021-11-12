美股收市個別發展　道指跌158點

市場消化美國通脹數據，美股周四(11日)個別發展。道指收報35,921點，跌158點或0.44%；標指收報4,649點，升2點或0.06%；納指收報15,704點，升81點或0.52%。

前日公布10月消費物價指數(CPI)升幅遠高預期，更破31年高位至按年上升6.2%，反映通脹仍然強勁。分析指數據或加快聯儲局加息步伐至最快明年7月，比早前普遍預期的早兩個月，且很大機會在明年12月時再加一次息，2023年則將有最少3次加息。

個股方面，人造肉生產商Beyond Meat截至10月2日止第三季收入按年增加12.7%至1.06億美元；但純利按年虧損擴大至5,481.6萬美元；每股虧損擴大至87美仙，均遠遜預期。該企早段段價全日跌13.28%，收報81.93美元。

另外，迪士尼截至10月2日止第四季收入為185.34億美元，按年升26.02%，低於預期的187.9億美元；每股盈利0.37美元，同樣低預期。旗下串流媒體服務Disney+訂戶數量增長60.24%至1.18億，少過預期的1.25億，其股價全日跌7.07%，收報162.11美元。