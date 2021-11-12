歐股狂創新高　高盛料明年總回報達13%

得益於經濟復甦及伍利率環境，今年歐洲股市屢創新高，有美資投行預期，歐股升勢未完，斯托克歐洲600指數明年預期總回報將達13%。

高盛策略師Sharon Bell及該行團隊周四(11日)在報告中表示，對於明年歐股表現感到樂觀，主要考慮到低利率、強勁盈利復甦以及估值低廉等因素綜合在一起。

該行表示，雖然歐股儘管已取得創紀錄的回報，但其現在看起來比2021年初更便宜，而且相比美股及其他資產仍然優秀。

即使今年屢創新高、累計上漲21%，歐洲股票的估值仍然遠低於美國，預測市盈率只有16倍，而美股標指為21倍。由於銀行、汽車等周期性板塊權重較高，歐洲股票受益於疫情後的經濟重啟。

基於年化回報率，斯托克歐洲600指數今年可能取得2009年以來最佳年度表現，回報接近25%，超過2019年的23%。高盛對該指數2022年底的預測是530點。

高盛策略師們表示，在通脹升溫和供應鏈問題面前，歐洲企業的利潤顯示出彈性。他們指出，利潤率目前可能處於頂峰，明年每股盈利增長將大幅放緩，從今年的逾60%回落至6%。

至於行業敞口，策略師們建議在2022年採取更審慎選股的做法，選擇「槓鈴」策略，即建立價值股和增長股組合。除了科技板塊外，該行策略師還青睞銀行、能源和工業等周期性行業，而醫療健保板塊是他們的主要防禦策略。他們表示，可再生能源股票也將受益於資本支出和財政刺激的增加。