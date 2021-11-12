道指跌158點　金價連升6日

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.15；港匯見7.7917；離岸人民幣(CNH)報6.3904；美元兌日圓處114.07；歐元企1.1446，英鎊報1.3365。金價處1,861.79美元。布油報82.59美元，紐油處81.30美元。比特幣處6.51萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水160點。

●道指收報35,921點，跌158點或0.44%；標指收報4,649點，升2點或0.06%；納指收報15,704點，升81點或0.52%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報25,400點，升152點或0.6%。

●即月恒生指數夜期收報25,420點，升219點，高水172點，成交18,544張。

●日本軟銀集團旗下投資附屬SoftBank Investment Advisers行政總裁Rajeev Misra表示，如果軟銀看到印度初創公司的估值有吸引力，在2022年可能投資50億至100億美元。

●友邦保險公布，按固定匯率基準按年計算，今年首3季新業務價值上升15%至25.49億美元。

●紐約12月期油收報每桶81.59美元，升25美仙或0.31%；布蘭特1月期油收報每桶82.87美元，升23美仙或0.28%。

●墨西哥央行宣布，將基準利率上調25個基點至5%，符合市場預期，為該央行連續第4次議息後加息。

●紐約12月期金收報每安士1,863.9美元，升0.8%，連升6日。

●英國富時100指數收報7,384點，升44點或0.6%；法國CAC指數收報7,059點，升14點或0.2%；德國DAX指數收報16,083點，升15點或0.1%。