麥嘉嘉：投資半導體ETF助分散風險

國際半導體產業協會(SEMI)統計，第三季度全球半導體硅晶圓(Wafer)出貨量達36.49億平方英吋，較第二季度再增加3.3%，續創歷史新高。

隨着5G、人工智能(AI)、物聯網(IoT)及自駕車等新科技應用持續成長，帶動半導體持續朝更先進的製程靠攏，技術難度大幅增加。

環球半導體龍頭加速投資半導體的產能，台積電、聯華電子、英特爾(Intel)、三星電子及格芯(GlobalFoundries)都大幅擴大資本開支，在強勁的終端需求疊加晶圓廠高速興建的推動下，半導體行業持續成為環球高景氣的行業。

半導體產業鏈的上、中、下游分布相當複雜，投資者買入追蹤「費城半導體指數」的iShares(安碩)費城半導體交易所買賣基金(ETF)(SOXX)，是以簡馭繁的策略，其持股包括招牌大廠的英特爾、超微半導體(AMD)；上游4大設備廠商──應用材料、泛林集團(Lam Research)、ASML及科磊(KLA)；加上通訊用晶片如高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)；還有各種轉換電路的如Texas Instruments等。SOXX的回報相當驚人，過去一年回報約60%、3年回報逾200%。

截至10月15日，指數有20隻成分股，總市值約34,257.9億美元，而截至9月30日，追蹤指數在過往一年的升幅為44.4%，跑贏同期之恒生指數、標普500及納斯達克指數。三星環球半導體於香港時間交易，方便亞洲時區的投資者以較低門檻投資環球半導體市場的領先企業，同時分散投資風險。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)