港股升幅收窄 騰訊及美團力頂 中芯挫逾5%

港股早段升近300點後無以為繼，恒生指數升幅收窄至110點，企25,300點水平。國企指數升50點；科技指數升70點，主板成交620億港元。

美團及騰訊升2.5%及2%支撐大市；小米集團無起跌。阿里巴巴旗下天貓在「雙11」銷售增長創新低，股價倒跌0.3%。

其他科指成分股普遍做好，比亞迪電子飆5.2%表現最佳；京東集團「雙11」的總交易額按年增長28%，股價升4.8%；快手升2.1%重上「紅底」。中芯國際副董事長兼執行董事蔣尚義突然辭職，股價挫5.3%，是表算最差科指成分股。

藍籌股個別發展，重磅股友邦保險首3季新業務價值升15%，股價靠穩。香港交易所跌0.1%；滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.4%；中國平安跌0.7%。海底撈折讓近8%配股，股價應聲挫8.1%，低見20.4元，暫維持6.5%跌幅，是表現最差藍籌。

拜登簽安全設備法案，收緊對華為及中興通訊等中企限制。中興股價高開低走，最新跌近2%報22.3元。

【09:20】港股升勢持續 科網股領漲 海底撈挫5%

港股持續反彈，恒生指數開市升274點或1.09%，報25,522點；國企指數高開137點或1.52%，報9,186點；科技指數升111點或1.73%，報6,576點。

大型科網股領漲，騰訊升2.1%；美團升2.6%；阿里巴巴升近1%；小米集團升1.1%。京東「雙11」的總交易額按年增長28%，股價飆近5%。快手及嗶哩嗶哩升2.2%及2.1%。

海底撈折讓近8%配股，股價開市跌5.4%，報21港元。