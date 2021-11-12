沽空方舟基金面世　女股神霸氣回應「無驚過！」

外電報道，專門沽空方舟基金的Tuttle Capital Short Innovation ETF周二(9日)在納斯達克上市，方舟投資(ARK Invest)舵手伍德(Cathie Wood)日前回應稱：「這就是市場，不是吧？我從不擔心有人沽空Ark的持股，或這隻新的ETF。」

該基金原名「Short ARKK ETC」，在上市前不久改為現在的名字，但代碼仍為「SARK」，即「Short ARK」(做空方舟)的縮寫。不過，目前為止，做空方舟持有的股票收益甚微。本年迄今，方舟創新ETF(ARKK)僅跌5%，但自2014年底推出以來，該旗艦基金的回報率為529%，是標普500指數同期162%的回報率的逾3倍。

方舟投資策略的部分上升動力，是來自補淡倉的買盤，例如特斯拉(Tesla)便是方舟基金最大的持股，過去兩年為其帶來巨大回報，目前Tesla的淡倉比率由2019年約25%，降至不到3%。

正正反映出為什麼伍德不介意投資者沽空她的策略，並指：「若我們是正確，他們將不得不回補淡倉，這將是未來對這些股票的另一個需求來源」。