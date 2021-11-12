北交所周六進行開市通關測試　首批上市企業料達81間

北交所在官網發布通知表示，將於周六(13日)開展開市通關測試，反映北交所為下周一(15日)的開市工作正進入倒計階段。另據測算，北交所上市公司將達81間。

根據通關測試方案顯示，將不額外設置測試場景，所有場景以下周一生效的業務場景為準，參測機構應重點對以下6方面場景進行驗證，包括：

1、是北交所行情更新頻率為3秒一次；2、證券分層公告中不再顯示「精選層」，北交所上市公司的所屬層級顯示為「北交所」；3、北交所首日上市股票(證券簡稱為N開頭)不設漲跌幅，觸發臨時停牌情形時，北交所下發臨時停牌公告；原精選層平移股票漲跌幅限制保持30%不變；4、前期已報送的北交所合格投資者可以交易北交所上市公司股票；5、證券公司周邊系統、信息商行情系統功能滿足技術規範要求；以及6、全國股轉系統基礎層、創新層股票交易、行情正常。

北交所首批上市公司將由精選層平移而來。根據Wind數據顯示，截至11月11日，精選層掛牌的企業數量共有71家。另外，科達自控、恆合股份、志晟信息、同心傳動、中設咨詢、中寰股份、漢鑫科技、廣道高新、大地電氣及晶賽科技共10間公司集體宣布已發行完成並在北交所上市的相關公告。換句話說，上述81間企業均是北交所的首批上市企業。