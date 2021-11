外媒報道,為了聯合美國對抗中國的「一帶一路」計劃,歐盟已率先擬定一項超過400億歐元(約3,571.26億港元)的技術及基礎設施支出戰略草案。此項名為「全球門戶」(Global Gateway)的戰略,將會聚焦數碼、運輸、能源及貿易等項目,目的是提高歐洲的世界競爭力,同時促進可持續的環境標準及價值觀,例如民主、人權和法治等。

根據草案,除了數十億歐元的贈款外,歐盟也將為歐洲可持續發展基金機制提供400億歐元的擔保,並由現在起至2027年的預算周期內,通過總預算達795億歐元的全球歐洲發展援助計劃。「全球門戶」戰略計劃將為歐盟在全球基礎設施的投資提供一個保護傘,協調成員國之間意見,擴大與國際及區域盟友的合作。

據報,美國總統拜登與七大工業國集團(G7)領袖早在今年6月商討一項針對發展中國家的基礎建設倡議,藉此對抗中國的「一帶一路」,美國白宮將有關倡議稱為「重建更好世界」(Build Back Better for the World)。