【高盛推介】騰訊反彈跑贏大市 資金兩邊部署
2021年11月12日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股業績後受壓，周四(11日)跌約1.2%，周五(12日)早段則顯著反彈。早上高開重上480港元水平且升幅擴大，最高見491.4元，突破過去兩周高位。現報486.4元，升約2%，跑贏大市。
騰訊宣布與江蘇銀行達成戰略合作，將就金融新基建、數字新連接、場景新服務等方面開展全域數碼化轉型合作。此外，騰訊在本周三(10日)公布業績後，部分券商更新對其目標價，當中最高見780元。而各券商亦給予騰訊看好評級。
觀察個股輪證資金流向，認購證昨日獲資金轉向流入，有約2,960萬元。認沽證則於本周三錄得約2,170萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，牛證於周四亦獲資金轉向流入，有約2,130萬元，並較集中在440至450元收回區域的產品。周四部署熊證的資金主要沽出獲利。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、最高槓桿的騰訊牛(50163)，與現價有約20元收回距離。認購證方面可留意屬行使價490至550元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購(25582)。
騰訊牛50163，收回價465元，行使價462.2元，換股比率500，槓桿比率17.6倍，市場上最貼價、最高槓桿牛證。
騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿10.9倍，行使價490至550元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價420至500元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊沽(26309)。價外選擇可留意年期約2個月，屬進取選擇的騰訊沽(24338)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(55184)，遠熊選擇可留意騰訊熊(57152)，與現價有約35及65元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿10.6倍，行使價420至500元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿11.5倍，價外、進取選擇。
騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，高槓桿近熊。
騰訊熊57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，近65元收回距離遠熊。
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