【瑞通推介】恒指四連升　即市資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周四(11日)收報35,921點，跌158點或0.4%，納指則收升0.5%。恒指連續兩個交易日先跌後回升，周四守穩24,800點後一度升上25,300點，全日收報25,247點，升251點或1%，收復10天和50天線，3個交易日累漲484點。周五(12日)早上曾再升逾200點，重返25,500點以上，突破20天線。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾6,600萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,200萬元，反映投資者預期港股3連升後將再度回落。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

友邦保險公布首3季按固定匯率基準計，新業務價值上升15%至25.49億美元；年化新保費增加6%至43.09億美元；新業務價值利潤率上升5.1個百分點至58.9%。不包括香港，友邦的新業務價值超出2019年首9個月疫情大流行前的水平。友邦周三(10日)跌穿52周低位後，周四略有反彈，收升0.5%於82.95元，周四有部分資金流入相關牛證坐貨過夜，博友邦績後股價向上。股份周五早上曾升逾1%，高位重上84元，下移中的10天線(85.9元)為首個反彈阻力。周四有逾540萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾30萬元淨流出。

比亞迪股份連日於300元水平爭持，周四成功企於此心理關口上收市，報301.6元，升0.7%，此亦是10天線水平。特斯拉消息多多以及電動卡車股Rivian上市後被熱捧，使市場近日聚焦電動車板塊，連帶早前成功配股的比亞迪亦受投資者關注。比亞迪周五曾升逾1%，高見307元。逾190萬元在周四淨流出其好倉，淡倉亦有逾80萬元淨流出。

由於贛鋒鋰業目前未有上市期權，增加發行商的對沖難度及成本，令市場上贛鋒窩輪的引伸波幅長期處於高水平。隨着贛鋒相關牛熊證已經應市，將會有更高實際槓桿的衍生工具予投資者選擇。贛鋒早前公布第三季業績後，股價進入整固期，即使公司其後與特斯拉簽署產品供應合約，股價升勢短暫，至周四更錄3連跌，已失守多條移動平均線。贛鋒周五早上曾升逾1%，重上144元，其後升幅收窄。周四有逾80萬元淨流入其好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

美團周四午後獲買盤支持，收升1.8%於282.4元，重上20天線。周五早上再升逾3%，高位升穿290元，暫連升3個交易日。周四有約5億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾60萬元淨流出。

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