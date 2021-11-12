【高盛推介】雙11成交額報捷 京東急彈阿里落後
2021年11月12日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：內地電商平台「雙11購物節」在周五(12日)凌晨正式結束，京東集團公布，雙11期間累計下單金額超過3,491億元人民幣，再創新高，按年增長28.6%。當中共有31個品牌銷售破10億元人民幣，43,276個商家成交額按年增長超過兩倍。京東周四(11日)升約1.8%，周五早段繼續上升，最高見330.8港元，突破過去3周高位。現報328.6元，升約4.9%。
阿里巴巴旗下天貓「雙11」活動最終交易額達5,403億元人民幣，按年增長8.45%。且截至周五0時45分，已有411個去年成交額過百萬人民幣的中小品牌，今年銷售額突破千萬元人民幣。阿里周四升約1.2%，周五早上則高開後倒跌，現報161.8元，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，資金周四流入京東認沽證。牛熊證方面，牛證於周四獲資金轉向流入，並較集中在290元收回區域的產品。周四部署熊證的資金主要沽出。阿里方面，資金主要留意好倉作部署，過去5個交易日共錄得約1,860萬元資金流入認購證。
京東牛61476，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東購26207，行使價378元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。
京東熊50034，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，高槓桿近熊。
京東熊60846，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，近40元收回距離遠熊。
阿里牛50173，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿8.5倍，行使價160至185元間、低街貨產品中，槓桿最高。
阿里沽29495，行使價148.48元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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