中芯夥集成電路基金等組合營　總投資691億元

公司指出，於2021年11月12日，中芯控股、國家集成電路基金II和海臨微訂立臨港合資協議以共同成立臨港合資公司。臨港合資公司總投資額為88.66億美元(約691.5億港元)，註冊資本55億美元。上述3方各自同意出資36.55億美元、9.22億美元和9.23億美元，各佔臨港合資公司註冊資本66.45%、16.77%和16.78%。

臨港合資公司的業務範圍，包括：生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品(對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動)(受限於市場監管機關最終審批及備案的內容)。

中芯認為，通過把握臨港自由貿易區發展集成電路行業的戰略機遇期，成立臨港合資公司將滿足不斷增長的市場和客戶需求，並有助於公司擴大生產規模，降低生產成本，提升晶圓代工服務，從而推動公司的可持續發展。