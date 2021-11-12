泰加應保監局要求暫停外幣投資　同時停辦的士續保

公司指出，為配合保監局，已暫時停止外幣投資。公司認為，任何短中長期被停止泰加保險的外幣投資，都可能對公司財務表現產生不利影響。不過，公司強調其外幣投資策略和嚴格的風險控制措施皆十分穩健和審慎。

公司又指，外幣投資從2020年中開始是泰加保險財務表現最重的利潤來源。公司認為穩健的外幣投資有利支持虧損的的士保險業務，有效支持香港的士業界有序發展。為減輕因泰加保險可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障其盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升其業務線的財務表現，包括(但不限於)停止接受其現有的士保險客戶的續保。

但在任何情況下，泰加保險將繼續為現有的士保單持有人提供最優質可靠的服務。泰加保險希望能盡快恢復其外幣投資以支持其繼續為現有的士客戶提供續保，並盡快重新檢視以盡快恢復承接新的的士保險業務的可行性和方案。為保持泰加保險的可持續發展以繼續支持香港的的士行業，本公司將與保監局保持密切合作，盡快恢復泰加保險的外幣投資。

另外，公司指出，2020年下半年及2021年上半年，公司及全資附屬泰加保險外幣投資收益淨額共分別為1,740萬及6,100萬港元。