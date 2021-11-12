汪敦敬：低息環境持續　港樓仍穩健

西方各國都話加息，不過雷聲大雨點小，筆者撰寫此專欄時，西方各主流國家其實都沒有加息，美國所謂收水，最終變相在未來半年仍會繼續放水，只不過數量沒有之前那麼多，換言之未來資金氾濫的壓力，起碼會最少維持半年。

最感到奇怪的是，美國國會通過約1萬億美元的振興經濟基建法案，作為嚴重赤字的國家，美國2021財年赤字是2.77萬億美元，同時美債亦上升至新高達28.9萬億美元，債務極沉重。各位都知道這1萬億美元是如何產生的，如果美國真的收水，實施上又是甚麼規模，相信大家均心中有數。

香港的住宅房地產仍然是最穩健的投資項目，是一個價格最難下調的投資。根據差估署數據，今年頭9個月香港樓價已上升4.3%，對比去年上半年谷底已上升6%。最重要的是因為香港資金多、有好平的息口(供樓利率約1.37厘)。平息是一個好重要的因素，當然還有香港金融中心的地位能夠保持，令到資金匯聚香港，除了M3(泛指資金總供應量)保持大約16萬億元之外，還有股票市場的成交量其實對比2年前屬倍增，而且跨境理財通亦在上個月正式啟動，香港進一步吸納大灣區人民幣資金。

筆者認為，正正是香港的資金量及金融中心的地位能夠保持，所以未來才會作出一連串的投資項目。

祥益地產總裁 汪敦敬