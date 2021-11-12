黃詠欣：綠置居按揭攻略　有咩竅妙？

近日，有網民發現有人氣男團成員現身綠置居㨂樓中心現場，並承認購入「樓王」啟鑽苑。如有幸抽中綠置居，成為天團成員鄰居，要記得留意按揭的細節，將運氣效益發揮到最大。

新一期綠置居由10月29日開始㨂樓，今期的「樓王」啟鑽苑預計2023年尾才入伙，有幸抽中何時開始準備按揭事宜最理想？

一般來說，在收樓前6個月已經可以開始申請按揭，早點申請的好處是一旦發生意外的狀況，仍有時間補救。曾經有客戶在購入新居屋後，才發現因拖欠還款及有撇帳影響審批，如及早發現問題，可先行還清款項，或轉其他信貸紀錄良好的家人作業主，以順利批出按揭。另外，如曾經破產的人士，有可能在信貸報告中看不到其信貸評級，有部分銀行不願接受其申請，建議找專業人士協助，令審批更順利。

除了信貸評級問題，另一個常見的問題是應否全額付款(FULLPAY)，不做按揭？雖然有部分綠置居單位價格較低，有家庭會打算傾盡全家之力，夾錢FULLPAY，認為可以節省利息開支。不過，要注意未補價居屋或綠置居日後想要加按套現的話，要先向房署取得同意書，理由亦只限醫療、殮葬、贍養、子女留學等特殊理由才有機會獲批，而銀行對這類型的加按套現要求，可能會收取較高的息率，換言之若果fullpay的話，一旦日後突然需要現金周轉，靈活性不足。因此建議盡量申請最高按揭成數，把資金放到高息存款戶口中，既可留下現金備用，又不會增加利息開支。

最後，再同大家重溫一下綠置居按揭的計劃詳情，由於有政府做擔保，綠置居最高按揭成數可達樓價的95%，只可以選用P按，因此不論選用哪一間銀行現時實際按息基本上劃一為2.5厘，送高息存款戶口，更有現金回贈，還款期最長為25年，而且不用做壓力測試，只需申報家庭總收入，每月供款不超過家庭收入一半便可。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣